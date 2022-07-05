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5 июля 2022, 23:01

Источник: Байден прочел письмо арестованной в России американской баскетболистки

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент США Джо Байден прочел письмо баскетболистки Бриттни Грайнер, которую в РФ обвиняют в контрабанде наркотиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президент прочел письмо, я была там в этот момент», — сказала Жан-Пьер на брифинге в Белом доме.

Она отметила, что ситуация является приоритетом для Байдена.

Грайнер была задержана в феврале в аэропорту «Шереметьево» по подозрению в попытке нелегально ввезти гашишное масло. В отношении 31-летней спортсменки было возбуждено уголовное дело, ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

В конце июня срок содержания американки под стражей был продлен до 20 декабря.

Грайнер — двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, победительница женской НБА. Баскетболистка с 2015 года выступала за екатеринбургский УГМК.

Бриттни Грайнер. «Боюсь остаться здесь навсегда». Звезда сборной США пишет горькие письма из российского СИЗО

Джо Байден
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