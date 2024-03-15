Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Новости
Чемпионат России (женщины)
Главная
Баскетбол
Россия

15 марта, 19:24

Трушкин прокомментировал поражение МБА в полуфинале Кубка России

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

Форвард МБА Владислав Трушкин в интервью «СЭ» не смог назвать причины неудачной игры своей команды с «Пари НН» (71:78) в рамках «Финала четырех» Кубка России.

— Ваша команда очень здорово играла в заключительной четверти. Почему не удавалось показывать такую интенсивность на протяжении всего матча? 

— Сложно сказать, надо посмотреть видео, чтобы разобраться в причинах. Почему мы сразу не били в слабые места соперника? Факт, что не выдержали натиска «Пари НН» в начале матча и в концовке третьей четверти, когда стали уступать «-16». После такого тяжело возвращать в игру, особенно когда игра в нападении не клеится. 

— В рамках Единой лиги ВТБ вы выиграли у команды Зорана Лукича три матча подряд. Возможно, сказался их сумасшедший настрой?

— Не думали об этом. Каждый матч начинаем с чистого листа. Тем более эта игра по ценности была намного важнее, чем матчи регулярки.

— Остались силы и мотивация на матч за третье место?

— Конечно. У нас молодая команда, а мотивация — это основа спорта.

Матч за третье место состоится 17 марта в Екатеринбурге. Начало — в 14.00 мск. Соперник МБА определится по итогам встречи «Уралмаш» — «Зенит».

БК МБА
БК Нижний Новгород
0
Читайте также
Казанский назвал фаворитов первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
Кузяев дал интервью на французском языке после матча с «Лансом»
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
Колобкову вручили майку сборной России
ЦСКА в Нью-Йорке
Питерский "Спартак" получил новую арену
Фридзон и Парго - новички ЦСКА
Новогодняя пицца от ЦСКА
Кацикарис и Вайнаускас примут российский баскетбол
MVP Евробаскета в гостях у "СЭ ТВ"!
РФБ нашла замену Блатту
Дальше без Блатта
Москва увидела "Баскетбол без границ"
Кириленко: назад в НБА
ЦСКА представил Мессину
Мессина вновь возглавил ЦСКА
Василий Карасев: "Тренировать сына непросто"
Лигам ПБЛ и ВТБ нашли замену
В российском баскетболе скоро наведут порядок
Он-лайн конференция Андрея Кириленко в редакции "СЭ"
Интервью Дэвида Блaтта
Интервью Виктора Хряпы
Возвращение Тимофея Мозгова в БК "Химки"
Интервью с Милошем Теодосичем
Пресс-конференция Андрея Ватутина и Милоша Теодосича
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лукич подтвердил, что Хвостов играет в «Финале четырех» Кубка России с травмой

«Зенит» второй год подряд сыграет в решающем матче Кубка России