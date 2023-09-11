Родионов — об успехе Херберта в сборной Германии: «Горди расцвел после Саратова»

Президент «Автодора» Владимир Родионов в интервью «СЭ» вспомнил период работы наставника сборной Германии Горди Херберта в России. В сезоне-2020/21 канадский специалист восемь месяцев возглавлял саратовцев.

«В финале ЧМ-2023 у меня предпочтений не было, — рассказал «СЭ» Родионов. — Хотел увидеть качественный баскетбол, и матч вполне оправдал ожидания. Что касается Горди, то посмотрите, как он расцвел после Саратова. (Смеется.) Если серьезно, когда мы брали его, то знали, что это классный специалист. Он здорово зарекомендовал себя в европейском баскетболе, добился серьезных успехов с не самым богатым немецким клубом «Скайлайнерс» (в том числе завоевал чемпионство в сезоне-2003/04). Развивал молодых игроков, успел поработать ассистентом в НБА. Его стиль баскетбола нам подходил, но во второй части сезона начались проблемы, и мы решили расстаться. Рад, что после нас он получил отличное предложение и реализовал свою мечту».

Германия впервые в истории смогла выиграть ЧМ по баскетболу. В финале немцы обыграли сборную Сербии.