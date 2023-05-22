«Он внес огромный вклад для всей России». В Москве попрощались с учителем Лукича и наставником Стояковича

У Предрага Бадняревича и ЦСКА были большие совместные планы.

Баскетбольный ЦСКА организовал церемонию прощания с Предрагом Бадняревичем, который скоропостижно скончался на 61-м году жизни. На прощание в Москву прилетели сестра и старший сын известного тренера. Со словами поддержки родным выступили руководители армейцев Андрей Ватутин и Наталия Фураева, генеральный менеджер «Нижнего Новгорода» Сергей Панов, ассистент Предрага в ЦСКА-2 Александр Гусев. Проститься с Бадняревичем пришли многие игроки, тренеры молодежного проекта и первой команды, а также сотрудники офиса армейцев.

Еще один урок

Предраг воспитал целую плеяду звездных баскетболистов, включая прославленного снайпера и чемпиона НБА в составе «Далласа» Предрага Стояковича, тренировал команды в Греции, Египте, Румынии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Тунисе, Бахрейне, был наставником главного тренера сборной России Зорана Лукича.

Бадняревич возглавил «дубль» красно-синих в сезоне-2020/21, через год под его руководством ЦСКА-2 достиг лучшего результата в своей истории, заняв шестое место в регулярном чемпионате Суперлиги. Предраг запомнится настоящим профессионалом, умеющим реализовывать потенциал любых, даже самых сложных игроков, смелым и жизнерадостным человеком, подчеркнул президент ЦСКА Андрей Ватутин.

«Это очень тяжелый год для ЦСКА во всех смыслах, — отметил Ватутин. — В декабре мы потеряли Алжана Жармухамедова, в мае неожиданно скончался Предраг Бадняревич. У нас с Предрагом были большие планы на будущее. Он выстраивал новую систему подготовки молодых игроков ЦСКА, очень горел этой идеей. Теперь будет стараться внедрять его наработки в молодежный проект. Он был большим профессионалом, нам повезло с ним посотрудничать. За несколько лет Предраг помог многим ребятам выйти на другой уровень. Мои соболезнования его семье».

Многие едва сдерживали слезы. Например, чемпион Евролиги, многократный чемпион России Сергей Панов. С 2017 по 2019 год Бадняревич входил в тренерский штаб «Нижнего Новгорода», которым руководит Панов.

«Предраг был большим тренером, всем мы знаем, что Зоран Лукич является его учеником, — напомнил Панов. — Вместе они внесли огромный вклад для всей России, помогли нам довести многих молодых игроков до ростеров клубов Единой лиги ВТБ. Теперь остался только Зоран».

За три года работы серба в ЦСКА-2 сразу 10 игроков смогли дебютировать в Лиге ВТБ: Антон Карданахишвили, Юрий Умрихин, Владимир Карпенко, Данила Походяев, Филипп Гафуров, Даниил Кочергин, Кирилл Будин, Кирилл Попов, Данила Чикарев.

Вице-президент ЦСКА по спортивной работе Наталия Фураева обратилась к молодым игрокам армейского клуба. «Предраг был большим учителем, человеком, который просто и понятно доносил мысли до своих подопечных. Своим уходом он преподал нам еще один урок. Что надо еще больше ценить, что мы есть друг у друга, жить сегодняшним днем».

Предраг Бадняревич. ПБК ЦСКА

Стоякович, Африка, проблемы молодых

Главным учеником в своей жизни Бадняревич считал своего тезку Стояковича. В интервью «СЭ» Предраг рассказывал, как перевез будущую легенду «Сакраменто» из Хорватии в Сербию. «У меня нет какой-то особенной истории по этому поводу, как я решил стать тренером. С юных лет я выступал за «Раднички», но в 24 уже закончил карьеру игрока. Мне не хватило таланта, чтобы добиться того, чего я хотел. После этого я сразу же начал тренировать в «Радничках», полтора года был тренером молодежных команд. Затем меня позвали в «Црвену Звезду», где я также работал с молодыми баскетболистами пять лет. Занимался селекцией и нашел несколько очень сильных игроков. Конечно, особо стоит выделить Предрага Стояковича, которого удалось перевезти из Хорватии. Два года я тренировал его в Белграде, а затем мы вместе уехали в греческий ПАОК. Дальше вы знаете историю Стояковича.

Когда я впервые увидел Стояковича? С «Црвеной Звездой» мы отправились на сбор в Хорватию, играли там много товарищеских матчей. В том числе против команды, где был Предраг. Молодой крепкий парень. Я заинтересовался им, познакомился с их тренером. Это был 1990 год, в Хорватии готовилась война (военный конфликт на территории бывшей Социалистической Республики Хорватия, вызванный выходом Хорватии из состава Югославии. — Прим. «СЭ»). Через несколько месяцев тот тренер позвонил мне и сказал, что все серьезно, боевые действия вот-вот начнутся, так что подумай о Стояковиче. Я опять поехал в Хорватию, поговорил с папой Предрага, и в 1991 году мы привезли его в Белград. Война началась спустя три месяца » .

После ПАОКа Бадняревич тренировал «Лариссу», выбив из Кубка Греции «Панионис», которым руководил великий Душан Ивкович (кстати, Предраг играл под руководством Ивковича и Божидара Малковича), а также добился серьезных достижений в Африке.

«В Египте я тренировал национальную сборную. Это серьезно, ведь мы представляли страну с населением 100 миллионов человек. Мы выиграли Панарабские игры, баскетбольный чемпионат арабских стран, вышли в финал Африканских игр и полуфинал Афробаскета. В Тунисе довольно высокий уровень баскетбола, высокая конкуренция в чемпионате. Рад, что мне удалось выиграть его с двумя разными клубами («Этуаль дю Сахель» и «Африкан»). Один игрок из Туниса — Салах Межри — играл в НБА и мадридском «Реале». В Бахрейне тоже интересный чемпионат, там много фанатов баскетбола. Но уровень не такой высокий, как в Тунисе».

Также Предраг дважды выигрывал чемпионат Румынии, тренировал серьезные клубы в родной Сербии. Поэтому я задал ему вопрос, откуда он черпает мотивацию возиться с молодыми игроками в России. «Тот факт, что я тренирую ЦСКА-2, — сюрприз для многих моих коллег. Немного и для меня самого, если честно. Но в момент приглашения в Москву я был без работы. У меня были переговоры с несколькими клубами, но конкретное предложение так и не последовало. А руководство ЦСКА проявило решительность и заинтересованность. Почти сразу дал согласие. Я профессионал. Мне важно постоянно работать, а не ждать своего шанса и мечтать о карьере в НБА. Я полностью погружен в дела ЦСКА-2, выкладываюсь на 100 процентов. По-другому просто нельзя, в моем понимании».

Предраг Бадняревич c баскетболистами второй команды ЦСКА. ПБК ЦСКА

Действительно, помимо высоких спортивных результатов Бадняревич за год выучил русский язык. Общался на нем не только с подопечными, но и давал послематчевые интервью. Согласитесь, редкость для иностранных тренеров. Также Предраг объяснил, есть ли что-то общее, что мешает молодым российским игрокам выйти на высокий уровень.

«Мне кажется, чтобы из юного баскетболиста получился профессиональный игрок, необходимо, чтобы совпало три фактора. Не только в России, но и в той же Сербии. Во-первых, первому тренеру надо научить баскетболиста фундаментальным вещам. И речь не только про какие-то технические элементы, но и про дисциплину. Важно приходить вовремя на тренировки, внимательно слушать подсказки, уважать партнеров по команде. Первый тренер — это очень и очень важный человек в карьере любого баскетболиста.

Во-вторых, у игрока должно быть четкое понимание, что надо много работать над собой, постоянно совершенствовать бросок. Делать определенное количество бросков каждый день. В-третьих, важно, чтобы скауты серьезных клубов заметили в тебе этот талант. Это непросто. Когда ты просматриваешь 12-13-летних мальчиков, то очень тяжело сделать прогноз, что с ними будет через пять-шесть лет. Надо иметь определенное чутье на таланты. Легко делать прогнозы только на завтрашний день. Очень редко можно встретить игрока, у которого все отлично с этими вещами. Его вовремя заметили, он получил хорошие фундаментальные знания, у него есть понимание, что надо много работать над собой. Зачастую один из этих элементов выпадает».

Будем надеяться, что за три года Бадняревич передал свои знания российским специалистам, которые продолжат его дело.