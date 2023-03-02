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Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:53

Агент Паскуаля: «Мы не контактировали с представителями «Реала»

Тимур Ганеев
Корреспондент
Хавьер Паскуаль.
Фото Виталий Тимкив
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Агент наставника «Зенита» Хавьера Паскуаля Вадим Михалевский опроверг слухи о договоренности тренера с мадридским «Реалом».

В четверг, 2 марта агентство «РИА Новости» сообщило, что 50-летний специалист заключил предварительный контракт с испанским клубом. Ранее журналист RAC1 Марк Мундет заявил, что Паскуаль является главной целью мадридцев и может возглавить команду предстоящим летом.

«Вокруг Паскуаля всегда много спекуляций, — подчеркнул «СЭ» Вадим Михалевский. — То его сватают в «Барселону», то в «Маккаби». Сейчас он якобы уже договорился с «Реалом». Я ответственно могу заявить, что Чави ни с кем ничего не согласовывал, со мной не контактировали представители «Реала». Это не более чем слухи. У нас действующее соглашение с «Зенитом». Сейчас у петербургской команды наступает самая ответственная пора сезона: «Финал четырех» Кубка России и плей-офф Лиги ВТБ. Тренер полностью сосредоточен на решении поставленных задач».

Контракт Паскуаля с «Зенитом» действует до конца сезона-2023/24. В прошлом сезоне испанский тренер привел сине-бело-голубых к чемпионскому титулу в Единой лиге ВТБ.

БК Зенит
БК Реал
Хавьер Паскуаль
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