Агент Паскуаля: «Мы не контактировали с представителями «Реала»

Агент наставника «Зенита» Хавьера Паскуаля Вадим Михалевский опроверг слухи о договоренности тренера с мадридским «Реалом».

В четверг, 2 марта агентство «РИА Новости» сообщило, что 50-летний специалист заключил предварительный контракт с испанским клубом. Ранее журналист RAC1 Марк Мундет заявил, что Паскуаль является главной целью мадридцев и может возглавить команду предстоящим летом.

«Вокруг Паскуаля всегда много спекуляций, — подчеркнул «СЭ» Вадим Михалевский. — То его сватают в «Барселону», то в «Маккаби». Сейчас он якобы уже договорился с «Реалом». Я ответственно могу заявить, что Чави ни с кем ничего не согласовывал, со мной не контактировали представители «Реала». Это не более чем слухи. У нас действующее соглашение с «Зенитом». Сейчас у петербургской команды наступает самая ответственная пора сезона: «Финал четырех» Кубка России и плей-офф Лиги ВТБ. Тренер полностью сосредоточен на решении поставленных задач».

Контракт Паскуаля с «Зенитом» действует до конца сезона-2023/24. В прошлом сезоне испанский тренер привел сине-бело-голубых к чемпионскому титулу в Единой лиге ВТБ.