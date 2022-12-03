«Автодор» обыграл МБА в матче Единой лиги ВТБ

«Автодор» на своей площадке обыграл МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 72:68.

Самым результативным игроком в составе саратовского клуба стал Малик Ньюмэн, набравший 25 очков. В составе МБА отличился Андрей Лопатин — 14 очков.

МБА занимает 4-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, «Автодор» располагается на 9-й строчке.

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«Автодор» (Саратов) — МБА (Москва) — 72:68 (11:13, 17:22, 29:11, 15:22)

3 декабря. Саратов. «ДС Кристалл».