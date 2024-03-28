МБА на выезде обыграл «Автодор»

МБА в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл «Автодор» со счетом 74:71.

Самым результативным на паркете стал игрок саратовской команды Рэйшон Хэммондс, набравший 20 очков. У москвичей Александр Хоменко набрал 17 очков.

После этого матча МБА с 14 победами занимает четвертое место в группе Б, «Автодор» с 16 победами — на третьей строчке.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Автодор» (Саратов) — МБА (Москва) — 71:74 (13:15, 24:18, 23:21, 11:20)

28 марта. Саратов. «ДС Кристалл».