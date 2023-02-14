«Автодор» обыграл «Минск» в матче Единой лиги ВТБ

«Автодор» обыграл «Минск» в матче группы Б второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 78:70.

В составе победителей самым результативным игроком стал Малик Ньюман — 18 очков. В минском клубе 20 очков набрал Дакуан Брэйси.

Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ «Автодор» проведет с «Пармой» на выезде 26 февраля. «Минск» сыграет на выезде с «Самарой» 3 марта.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Автодор» (Саратов) — МИНСК (Минск) — 78:70 (20:13, 20:16, 11:24, 27:17)

14 февраля. Саратов. «ДС Кристалл».