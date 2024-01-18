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Допинг

Сегодня, 18:22

Единая лига ВТБ прокомментировала дисквалификацию Курбанова из-за кокаина

Ана Горшкова
Корреспондент
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Единая лига ВТБ выступила с заявление по поводу ситуации с форвардом ЦСКА Никитой Курбановым.

«Во исполнение Решения Комиссии по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РУСАДА и на основании Решения Антидопинговой комиссии РФБ Лига ВТБ применяет к спортсмену Никите Курбанову санкцию в виде дисквалификации сроком на 3 месяца с зачетом отбытого временного отстранения с 20.10.2023. В период временного отстранения игрок ЦСКА Никита Курбанов не принимал участие в матчах чемпионата Единой Лиги ВТБ. Срок дисквалификации с учетом временного отстранения истекает 19 января», — говорится в заявлении лиги.

Отмечается, что начиная с 20 января Курбанов может принимать участие в матчах чемпионата Единой лиги ВТБ.

18 января РУСАДА сообщило, что 37-летний баскетболист дисквалифицирован на три месяца из-за обнаружения наркотических средств в крови. Сообщается, что в его допинг-пробе были найдены следы кокаина.

Никита Курбанов. Капитан ЦСКА получил три месяца за наркотики. Он сможет вернуться уже в январе

Источник: Единая лига ВТБ
Баскетбол
БК ЦСКА
Никита Курбанов
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В ЦСКА прокомментировали дисквалификацию Курбанова из-за кокаина

В РУСАДА прокомментировали решение отстранить Курбанова за употребление кокаина только на 3 месяца