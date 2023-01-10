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Единая лига ВТБ

Сегодня, 14:46

Райкович: «Нижний» в последнее время играет гораздо лучше»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча Единой Лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода».

«Нижний» в последнее время играет гораздо лучше, они сейчас в полном составе. С приобретением Ребича они стали играть более организованно и агрессивно в нападении. Ожидаем тяжелой игры и готовимся к ней», — приводит слова Райковича официальный сайт ЦСКА.

Армейцы выиграли 19 матчей подряд со старта регулярного чемпионата и установили рекорд турнира. Они возглавляют турнирную таблицу Единой Лиги ВТБ. «Нижний» занимает 5-е место.

Встреча команд состоится сегодня, 10 января, начало — 19.00 мск.

Источник: https://cskabasket.ru/news/n/2023-01-10-pari-nn-cska-news-preview/
БК Нижний Новгород
БК ЦСКА
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