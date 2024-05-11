Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:00

«Ростов» вдевятером потерпел выездное поражение от «Рубина»

Игроки «Рубина» празднуют гол в ворота «Ростова».
Фото ФК «Рубин»
Telegram Дзен

«Рубин» обыграл «Ростов» в домашнем матче 28-го тура чемпионата России — 3:1.

Авторами забитых мячей у хозяев стали Мацей Рыбус, отличившийся на 30-й минуте, Александр Мартынович (38) и Богдан Йочич (65). Гости ответили голом Кирилла Щетинина (73).

На 81-й минуте защитник гостей Максим Осипенко не реализовали 11-метровый удар.

Ростовчане заканчивали встречу вдевятером — с поля были удалены Иван Комаров и Эяд-Эль Аскалани.

На данный момент «Рубин» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Ростов» идет 8-м (40).

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
11 мая, 14:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
3:1
Ростов

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
4
25
Читайте также
Чехия лишила российских гребцов возможности отобраться на Олимпиаду
Чехия лишила российских гребцов возможности отобраться на Олимпиаду
Появился список погибших при падении автобуса с моста в Петербурге
Мбаппе попрощался с «ПСЖ», на его место придет Хвича и даже Макрон не помешает трансферу. Что известно об уходе Килиана в «Реал»
Водитель столкнувшегося с автобусом в Петербурге авто рассказал подробности
Медведев посоветовал Кэмерону быть поаккуратнее после слов о Путине
Популярное видео
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
«Рубин» — «Ростов»: видео голов
РПЛ: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар». Расписание и результаты матчей 28-го тура
«Рубин» — «Ростов»: ростовчане продолжат встречу вдевятером после удаления Эль-Аскалани
«Рубин» — «Ростов»: ростовчане остались в меньшинстве на 75-й минуте
«Рубин» — «Ростов»: гости сократили отставание в счете
«Спартак» — «Краснодар». Онлайн-трансляция матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Рубин» — «Ростов»: ростовчане продолжат встречу вдевятером после удаления Эль-Аскалани

РПЛ: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар». Расписание и результаты матчей 28-го тура