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Единая лига ВТБ

Сегодня, 14:56

«Енисей» победил «Парму», Ратэн-Мэйс набрал 42 очка

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Енисей» обыграл «Парму» дома в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 92:84.

Самым результативным игроком встречи стал защитник красноярцев Ксавьер Ратэн-Мэйс, набравший 42 очка.

«Енисей» занимает четвертое место в таблице Единой лиги ВТБ, «Парма» идет на 11-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Парма-Пари» (Пермь) — 92:84 (22:13, 26:21, 17:27, 27:23)

Е: Ратэн-Мэйс (42), Мартин (18 + 10 передач), Бич (8)

П: Риз (20 + 10 передач), Соломон (13), Джонсон (12)

4 ноября. Красноярск. «Арена-Север».

БК Енисей
БК Парма (Пермь)
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