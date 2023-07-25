Форвард Микаэл Хопкинс стал игроком «Енисея»

Форвард Микаэл Хопкинс подписал контракт с «Енисеем», сообщает пресс-служба клуба.

Прошлый сезон 30-летний баскетболист провел в Италии в составе команды «Реджана». Средняя статистка в 28 встречах национального чемпионата — 9,9 очка, 6,8 подбора, 0,9 передачи, 0,9 перехвата за 23 минуты на паркете.

Хопкинс выступает за сборную Венгрии. В отборочном цикле к предстоящему Кубку мира Микаэл сыграл в 9 матчах со средней статистикой — 8,1 очка, 4,6 подбора, 0,4 передачи за 21 минуту на площадке.