Все расклады чемпионской гонки: что нужно «Динамо», «Зениту» и «Краснодару» для титула

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Финиш российской премьер-лиги будет захватывающим. За два тура до конца чемпион неизвестен, топ-3 не сформирован, и еще ни одна команда не потеряла шансы на сохранение места в элите. На обоих полюсах турнирной таблицы РПЛ — бешеная интрига.

27-й тур оказался поворотным в чемпионской гонке. В первой половине сезона лидировал «Краснодар», весной на первом месте долго находился «Зенит», но сейчас на вершине — «Динамо». Команда Марцела Лички захватила лидерство по итогам собственной победы над «Балтикой» (3:2), а также поражений «Зенита» от ЦСКА (0:1) и «Краснодара» от «Спартака» (0:1).

Каждому из претендентов на чемпионство осталось провести по одному матчу дома и на выезде. В ближайшем туре только «Динамо» играет на своем поле, а «Краснодар» и «Зенит» отправятся в гости. При этом лишь соперник «быков» — «Сочи» — еще имеет серьезную турнирную мотивацию, так как борется за выживание.

В заключительном туре «Зенит» примет на «Газпром Арене» «Ростов», который тоже уже и не вылетит, и не попадет в топ-3. А «Динамо» и «Краснодару» предстоит очная встреча на Кубани, которая, скорее всего, решит исход золотой гонки. Впрочем, все может определиться и раньше.

Чемпион может определиться уже в воскресенье

«Краснодар» и «Зенит» не могут гарантировать себе золото в 29-м туре даже теоретически, а у «Динамо» такой шанс есть. Произойдет это в том случае, если бело-голубые сыграют лучше обоих конкурентов. Другими словами, «Динамо» станет чемпионом уже в выходные, если:

— одержит победу, а «Зенит» и «Краснодар» потеряют очки;

— сыграет вничью, а «Зенит» и «Краснодар» проиграют.

Добавим, что «Динамо» открывает ближайший тур: его матч против «Крыльев Советов» пройдет раньше, чем игры «Зенита» и «Краснодара». Это означает, что бело-голубые могут стать чемпионами «на диване»: лишь по завершении всех матчей претендентов на золото станет ясно, будет ли в этом сезоне досрочное чемпионство. Точное расписание игр претендентов на золото в 29-м туре РПЛ выглядит так:

18 мая, суббота. 14.00. «Динамо»— «Крылья Советов».

18 мая, суббота. 19.00. «Сочи» — «Краснодар».

19 мая, воскресенье. 19.00. «Ахмат» — «Зенит».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Все условия для претендентов

«Динамо» станет чемпионом, если:

— наберет как минимум 4 очка;

— победит «Краснодар», уступит «Крыльям Советов», а «Зенит» хотя бы в одном матче не выиграет;

— победит «Крылья Советов», уступит «Краснодару», «Зенит» хотя бы в одном матче не выиграет, а «Краснодар» потеряет очки в матче с «Сочи»;

— дважды сыграет вничью, а «Зенит» хотя бы в одном матче не выиграет;

— сыграет вничью с «Крыльями Советов», уступит «Краснодару», «Зенит» наберет максимум 3 очка, а «Краснодар» проиграет «Сочи»;

— сыграет вничью с «Краснодаром», уступит «Крыльям Советов», «Зенит» наберет максимум 3 очка, а «Краснодар» потеряет очки в матче с «Сочи»;

— дважды проиграет, «Локомотив» дважды победит, «Зенит» наберет максимум 2 очка, а «Краснодар» проиграет «Сочи» (подробнее об этом ниже).

«Зенит» станет чемпионом, если:

— одержит две победы, а «Динамо» проиграет хотя бы в одном матче или дважды сыграет вничью;

— наберет 4 очка, «Динамо» — максимум 1 очко, а «Краснодар» хотя бы в одном матче не выиграет;

— наберет 3 очка, «Динамо» — ни одного, а «Краснодар» потеряет очки в матче с «Сочи».

«Краснодар» станет чемпионом, если:

— одержит две победы, а «Зенит» хотя бы в одном матче не выиграет;

— победит «Сочи», сыграет вничью с «Динамо», «Зенит» наберет максимум 3 очка, а «Динамо» уступит «Крыльям Советов»;

— победит «Динамо», сыграет вничью с «Сочи», «Зенит» наберет 3 очка, а «Динамо» сыграет вничью с «Крыльями Советов»;

— победит «Динамо», сыграет вничью с «Сочи», «Зенит» наберет меньше 3 очков, а «Динамо» не обыграет «Крылья Советов»;

— проиграет «Сочи», победит «Динамо», «Динамо» дважды проиграет, а «Зенит» ни разу не победит.

Кто будет выше при равенстве очков?

Сохраняется вероятность, при которой три клуба на финише РПЛ наберут идентичное количество очков. В этом случае, согласно регламенту РПЛ, главным критерием станут очные встречи между всеми командами с равным числом очков. Однако пока все матчи еще не сыграны: как упоминалось выше, «Динамо» и «Краснодару» предстоит игра в заключительном туре. На сегодня таблица очных встреч между тремя лидерами выглядит так:

Более того, есть теоретический шанс, что сразу четыре клуба закончат сезон с 53 очками. Это произойдет, если «Динамо» в обоих матчах уступит (в том числе «Краснодару»), «Локомотив» в них победит, «Зенит» — сыграет вничью, а «Краснодар» проиграет «Сочи».

В этом случае в ход пойдет мини-таблица очных встреч четырех команд:

Таким образом, «Динамо» сохраняет шанс на чемпионство даже в случае поражений в обоих оставшихся матчах. Если у четырех клубов будет очковое равенство, то золото возьмут бело-голубые, «быки» и железнодорожники поделят серебро и бронзу (зависит от результата матча «Краснодар» — «Динамо»), а «Зенит» завершит чемпионат за пределами топ-3.

Шансов на чемпионство у «Локомотива» нет: единолично первым он не может стать даже теоретически, а при равенстве очков с конкурентами в любой конфигурации (две, три или четыре команды) железнодорожники будут уступать.