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Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:53

Воронцевич — о матче с «Зенитом»: «Мы намерены биться за каждый мяч и каждый сантиметр площадки»

Мария Гусева
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Форвард и капитан УНИКСа Андрей Воронцевич поделился ожиданиями от пятого матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Зенита».

«Мы вернулись на домашнюю арену и провели работу над ошибками, — цитирует пресс-служба клуба Воронцевича. — Понимаем, что именно нужно исправить и в чем добавить. У нас боевой настрой и много энергии, ведь дома и стены помогают. Мы намерены биться за каждый мяч и каждый сантиметр площадки. Очень рассчитываем на поддержку наших преданных болельщиков в важнейшем матче и ожидаем увидеть аншлаг в «Баскет-холле».

Счет в серии до четырех побед 2-2. Пятый матч между командами пройдет 26 апреля в Казани.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=prevyu-zenit-vs-uniks-igra-5
БК Зенит
БК УНИКС
Андрей Воронцевич
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