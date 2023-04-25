Воронцевич — о матче с «Зенитом»: «Мы намерены биться за каждый мяч и каждый сантиметр площадки»

Форвард и капитан УНИКСа Андрей Воронцевич поделился ожиданиями от пятого матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Зенита».

«Мы вернулись на домашнюю арену и провели работу над ошибками, — цитирует пресс-служба клуба Воронцевича. — Понимаем, что именно нужно исправить и в чем добавить. У нас боевой настрой и много энергии, ведь дома и стены помогают. Мы намерены биться за каждый мяч и каждый сантиметр площадки. Очень рассчитываем на поддержку наших преданных болельщиков в важнейшем матче и ожидаем увидеть аншлаг в «Баскет-холле».

Счет в серии до четырех побед 2-2. Пятый матч между командами пройдет 26 апреля в Казани.