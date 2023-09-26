Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:30

Церковный о Карасеве: «Уровень таланта Сергея полностью не реализован»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный отметил, что ждет прорывного сезона от форварда команды Сергея Карасева.

«Считаю, что уровень таланта Сергея полностью не реализован, — подчеркнул «СЭ» руководитель «Зенита». — Это один из самых одаренных действующих российских баскетболистов. Даже в чемпионском сезоне Карасев не сыграл так, как может. Ему, наверно, не везет с травмами, повреждениями. Надеюсь, что в новом сезоне все будет складываться для него иначе. Верю, что мы увидим другого Сергея».

В прошлом сезоне Лиги ВТБ 29-летний форвард в среднем набирал 7,1 очко и 2,7 подбора.

Александр Церковный. «Эртель не хотел покидать «Зенит» без победы в Лиге ВТБ». Большой разговор с гендиректором «Зенита»

БК Зенит
Александр Церковный
Сергей Карасев (баскетбол)
1
0
Читайте также
Украинские фигуристы отказались поздравлять грузинскую пару на награждении юниорского «Гран-при»
«Мне хотелось быть тренером, который достигает успеха. А не продавцом». Откровенный Николич — о «Локомотиве»
Посол Антонов призвал США не усиливать антироссийские настроения в Армении
Российская система ПВО сбила украинский БПЛА над Курской областью
США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» может провести прощальный матч Сергея Мони