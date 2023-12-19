Главный тренер «Автодора» Богичевич: «Победа над «Енисеем» для нашего президента»

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал победу над «Енисеем» (72:65) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Наш клуб находится в очень тяжелой ситуации из-за ухода из жизни нашего президента. Это очень тяжелый момент для всех в клубе, в команде, для тренерского состава и для меня лично. Я очень много общался с президентом, он давал мне советы. Он дал мне возможность попробовать себя в лиге ВТБ, я всегда буду ему благодарен. Наша команда будет стараться сделать все возможное в следующей части сезона, чтобы, если он смотрит на нас сверху, он мог радоваться и гордиться тем, как команда играет. От каждого члена команды в раздевалке соболезнования семье и близким нашего президента. Эта победа для него», — цитирует тренера пресс-служба лиги.