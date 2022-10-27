Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 10:23

Главный тренер «Автодора» Павичевич: «Хотим реабилитироваться перед болельщиками за домашние поражения»

Мария Гусева
Telegram Новости

Главный тренер «Автодора» Милош Павичевич поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Пармы».

«Игра с «Пармой» чрезвычайно важна для нашей команды как в турнирном, так и в психологическом плане. Мы очень хотим реабилитироваться перед болельщиками за поражения в родных стенах. Уверен, каждый из нас отдаст все силы для победы. «Парма» — хорошо организованная и неуступчивая команда. Их большим преимуществом являются домашние трибуны. Всем известно, как болеют в Перми и насколько непросто приходится всем соперникам во Дворце спорта «Молот». Но мы знаем, с чем столкнемся, и серьезно готовимся к предстоящей встрече», — цитирует пресс-служба клуба Павичевича.

Матч «Парма» — «Автодор» пройдет сегодня, 27 октября. Начало встречи — 17.00 по московскому времени.

БК Автодор
0
Читайте также
Из российского гандбола за многочисленные нарушения исключили клуб. Что произошло?
Звезды НБА травят икону рэпа. Канье Уэст высказался против BLM и в защиту белых
Кабмин ФРГ заявил о невозможности эксплуатации «Северного потока – 2»
Байден передразнил журналистов во время пресс-конференции
МИД России заявил, что используемые на Украине спутники США могут стать целью для удара
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Стала известна символическая пятерка тура Единой лиги ВТБ