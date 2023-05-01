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Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:50

Секулич о победе над ЦСКА: «Они дали нам под зад в прошлой игре, но мы доказали, что это был неудачный день»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу над ЦСКА (103:100 ОТ) в седьмом матче полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Очевидно, что мы очень счастливы победить в этом матче и серии. Мы обыграли не просто ЦСКА, но и многих классных игроков в его составе, продемонстрировали сердце и борьбу. Они поддали нам под зад в предыдущей встрече, и мы приехали, чтобы доказать — это был просто неудачный день. Мы играли хорошо, где-то нам повезло, и мы сумели пробиться в исторический для «Локо» финал. Не подумайте, что я пользуюсь ситуацией — просто со всем уважением хочу пожелать ЦСКА удачи в серии за третье место. Хочу добавить, что я видел много великих игроков, тренировал много великих игроков, но то, что показывает Алексей Швед на площадке, то, что он дает ЦСКА — это просто потрясающе, особенно с учетом пропущенных из-за травмы двух месяцев», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

ЦСКА впервые в истории Единой лиги не вышел в финал турнира.

«Локомотив» выиграл армейцев в серии до четырех побед со счетом 4-3. В финале турнира краснодарцы сыграют с победителем седьмой игры второй полуфинальной серии между УНИКС и «Зенитом».

БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
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