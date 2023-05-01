Райкович: «Из-за травм Милутинова и Шведа мы подошли к серии не в лучшей форме»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал поражение в седьмом матче полуфинальной серии с «Локомотивом-Кубань» (100:103 ОТ).

«Тяжелое поражение. Поздравляю «Локо». Проблемы пришли к нам в ключевой момент сезона. Из-за травм двух ведущих игроков, Милутинова и Шведа, мы подошли к этой серии не в лучшей форме. А семь матчей требовали именно хорошей физической готовности. В этом «Локо» нас превзошел. Безусловно, эта встреча добавляла давления. Как профессионалы мы должны были справиться с ним, но не смогли. Посмотреть хотя бы на количество смазанных штрафных... Как есть так есть. Обидно, что команда на протяжении всего сезона показывала классный командный баскетбол, а один плохой отрезок все испортил», — сказал Райкович после матча.

ЦСКА впервые в истории Единой лиги не вышел в финал турнира.

«Локомотив» выиграл армейцев в серии до четырех побед со счетом 4-3. В финале турнира краснодарцы сыграют с победителем седьмой игры второй полуфинальной серии между УНИКС и «Зенитом».