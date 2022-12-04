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Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:30

Перасович: «ЦСКА сыграл лучше в заключительной четверти и овертайме, заслуженно победив»

Мария Гусева
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение от ЦСКА (93:95 ОТ) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

«Прежде всего, поздравляю ЦСКА с победой. Это был сложный матч. У нас был шанс на победу, но соперники сыграли лучше в заключительной четверти и овертайме, заслуженно победив», — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ Перасовича.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. УНИКС располагается на 2-й строчке.

В следующем матче армейцы сыграют против «Минска» 9 декабря, а казанский клуб встретится с «Енисеем» 7 декабря.

Источник: Единая лига ВТБ
БК УНИКС
БК ЦСКА
Велимир Перасович
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