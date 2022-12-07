Перасович: «Енисей» показывал хороший баскетбол, однако в решающие моменты удача отворачивалась от них»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Енисея» (89:79).

«В первую очередь поздравляю своих игроков с победой. Но в то же время поздравляю соперника с хорошей игрой. Мы знали, что это очень качественная команда.

Повторюсь, «Енисей» проиграл много матчей с разницей всего в несколько очков. Они показывали хороший баскетбол, однако в решающие моменты удача отворачивалась от них. Сегодня они не давали нам показать ту игру, которую мы планировали с точки зрения контроля. «Енисей» постоянно давил нас, агрессивно шел на подбор, создавая нам большое количество проблем.

Исход матча решился в четвертой четверти, когда мы сумели создать отрыв и забить 5 важных очков. В тот момент мы почувствовали контроль, уверенность и сумели завершить встречу победой», — приводит слова тренера сайт казанцев.