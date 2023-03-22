Паскуаль считает, что разгромная победа над МБА не отображает реальность

Сегодня, 22:17
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над МБА (90:62) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«Со второй четверти владели инициативой и уверенно довели игру до победы.
Обе команды устали после «Финала четырех», и нам, и МБА есть над чем работать и что улучшать.
Уверен, что в плей-офф будут совершенно другие матчи — не нужно ориентироваться на сегодняшний результат, он не отображает реальность на сто процентов», — цитирует Паскуаля пресс-служба лиги.
В следующем матче «Зенит» примет УНИКС 26 марта, а МБА на выезде сыграет с «Нижним Новгородом» 25-го числа.