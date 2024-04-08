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Сегодня, 19:15

Хоменко объяснил преображение МБА во второй части регулярного сезона

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Разыгрывающий МБА и сборной России Александр Хоменко в интервью «СЭ» прокомментировал выход московской команды в плей-ин турнира.

— На втором этапе ваша команда одержала 9 побед в 12 матчах. На первом было всего 8 в 26. Что изменилось?

— Нашли в себе силы, чтобы исправить ситуацию. Поняли, что отступать уже некуда, продолжили биться друг за друга. Поэтому есть результат. Но, опять же, подчеркну, что основная задача еще не решена.

— Какие ожидания от плей-ин?

— Будет очень интересно и непредсказуемо. Тот же «Уралмаш», который занял первое место в группе Б, мы обыгрывали в Екатеринбурге. В апреле одолели на выезде «Самару». С «Автодором» у нас равный счет по ходу текущего сезона (2:2). При этом в одной игре может произойти что угодно.

— «Финал четырех» Кубка России в Екатеринбурге можно назвать репетицией плей-ин?

— Вполне. С тем же «Уралмашем» мы тогда провели две игры за пять дней. Знаем, что это за команда. Но, опять же, чтобы дойти до «Уралмаша» или «Самары», нам надо справиться с «Автодором». А саратовцы всегда представляют угрозу. Будем двигаться к цели шаг за шагом.

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В плей-ин Единой лиги ВТБ «Уралмаш» сыграет с «Самарой», а «Автодор» — против МБА. Победитель первой пары выходит в плей-офф с седьмого места, победитель матча саратовцев и москвичей попадет на проигравшего предыдущей пары — и уже победитель этого противостояния займет восьмое место в таблице.

Баскетбол
БК МБА
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