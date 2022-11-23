Кевин Херви подписал контракт с «Пармой», но отказался приезжать в Россию

Тяжелый форвард Кевин Херви, имеющий опыт выступления в НБА, не будет играть за «Парму». По информации «СЭ», в начале ноября 26-летний американец подписал контракт с пермским клубом до конца сезона-2022/23, оформил рабочую визу, и на прошлой неделе должен был присоединиться к новой команде. Однако в последний момент Херви передумал.

О своем решении он уведомил агента и клуб, но его контракт уже вступил в законную силу. Таким образом, Херви не может найти себе новое место работы, пока не расторгнет соглашение с пермяками. Вероятно, игрок попытается обратиться за помощью в Международную федерацию баскетбола (ФИБА). Если ФИБА не аннулирует контракт Херви, то «Парма» может открыть судебное производство в Basketball Arbitral Tribunal (BAT).

Похожая ситуация была у Кевина Пангоса. Канадский разыгрывающий заключил контракт с ЦСКА 23 февраля 2022 года, но после начала СВО не приехал в расположение красно-синих. Его контракт продолжал действовать, но он так и не сыграл ни одного матча за армейцев. Московский клуб не стал обращаться в BAT во многом из-за того, что ради перехода в ЦСКА Пангос самостоятельно выкупил свой контракт у «Кливленда».