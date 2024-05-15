В ЦСКА сообщили, что у Торопа двойной перелом костей лицевого черепа

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос о состоянии вратаря Владислава Торопа.

«У Торопа двойной перелом костей лицевого черепа. Если расшифровать, то это перелом верхней кости черепа и перелом орбитальной кости. Сейчас решается: останется он под наблюдением врачей в Санкт-Петербурге или на специальном медицинском автомобиле будет доставлен в Москву», — сказал Брейдо на пресс-конференции.

20-летний голкипер получил повреждени при столкновении с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в ответном матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России. На 36-й минуте его заменил Владимир Шайхутдинов.

Основное время встречи завершилось вничью (0:0). В серии пенальти армейцы уступили «Зениту» и вылетели из турнира.