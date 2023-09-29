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Единая лига ВТБ

Сегодня, 12:40

Кириленко не считает ЦСКА фаворитом Единой лиги ВТБ сезона-2023/24

Алина Савинова
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко не считает, что ЦСКА является явным фаворитом предстоящего сезона Единой лиги ВТБ. По его мнению, борьбу за победу в чемпионате будут вести 4-5 команд.

«Что мне нравится, так то, что предстоящий сезон — самый непредсказуемый по наполнению. То есть если раньше был безоговорочный флагман ЦСКА, то сейчас я не могу назвать армейцев таковыми. Есть четыре-пять команд, которые будут претендовать на победу, и в любой день обыгрывать друг друга. Я рад, что чемпионат Единой лиги расширился, что стало 14 команд», — приводит ТАСС слова Кириленко.

В сезоне-2022/23 победителем Единой лиги ВТБ впервые в истории стал УНИКС. В финальной серии казанский клуб одержал победу над «Локомотивом-Кубань» со счетом 4-1. ЦСКА занял третье место, обыграв в серии за бронзовые медали «Зенит» (4-1).

Источник: https://tass.ru/sport/18872135
Баскетбол
БК ЦСКА
Андрей Кириленко
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