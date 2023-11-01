26 очков Джонсона помогли «Парме» победить МБА

«Парма» в гостях обыграла МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 83:79.

Пермский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице, одержав 3 победы в 7 матчах. Московский клуб проиграл 5-й матч и расположился на 12-м месте.

Баскетбол

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МБА (Москва) — «Парма-Пари» (Пермь) — 79:83 (23:18, 16:21, 23:20, 17:24)

М: Воронов (21), Якушин (15), Балашков (10).

П: Джонсон (26), Перевалов (14), Соломон, Платунов (по 11).

1 ноября. Москва. «Баскет Холл Москва»