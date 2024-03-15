Министр спорта Татарстана высоко оценил шансы УНИКСа выиграть Единую лигу ВТБ

Министр спорта республики Татарстан Владимир Леонов оценил шансы УНИКСа выиграть Единую лигу ВТБ в текущем сезоне.

«УНИКС находится в хорошем состоянии, на ходу, у клуба очень высокие амбиции. В команде собрался очень хороший состав, есть звезды, которые могут взять игру на себя, очень крепкий тренер. Есть все шансы защитить титул», — приводит слова Леонова ТАСС.

УНИКС является действующим чемпионом Единой лиги.

Казанцы занимают первое место, набрав 53 очка в 30 матчах. 16 марта они сыграют с «Енисеем» в Красноярске. Начало — в 13.00 (мск).