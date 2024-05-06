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Судейство

Сегодня, 16:24

«Урал» — «Балтика»: судья Иванов все видел, но пенальти не назначил

Александр Бобров
Шеф-редактор
Скриншот из трансляции.
Фото Скриншот
Скриншот из трансляции.
Фото Скриншот
Скриншот из трансляции.
Фото Скриншот
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На 15-й минуте матча 27-го тура чемпионата России «Урал» — «Балтика» судья Сергей Иванов находился в хорошей позиции, видел, что произошло в штрафной площади гостей, но ошибочно не назначил 11-метровый удар. Он сделал это только через три минуты — после вмешательства видеоассистентов Сергея Карасева и Николая Богача и изучения видеозаписи.

«После просмотра игрок номер три, «Балтика», наказывается за нарушение правил в штрафной площади. Решение: 11-метровый удар», — объявил Иванов по стадиону.

Скриншот из трансляции.
Фото Скриншот

Кирилл Маляров действительно ударил соперника по ноге, нарушив правила. Жаль, что судья сразу это не определил и не наказал его пенальти, а сделал это только с помощью ВАР.

Скриншот из трансляции.
Фото Скриншот

А вот на 7-й минуте их вмешательство не потребовалось — Иванов самостоятельно правильно оценил, что оснований для назначения 11-метрового удара в ворота «Балтики» нет.

Сергей Иванов (судья)
ФК Балтика
ФК Урал
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