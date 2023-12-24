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Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:42

29 очков Ратэн-Мэйса помогли «Енисею» обыграть «Пари НН»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Енисей» на выезде обыграл «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 82:61.

Самым результативным игроком встречи стал защитник красноярцев Ксавье Ратэн-Мэйс, набравший 29 очков. Лучшим у хозяев был Евгений Бабурин (16 очков, 5 подборов и 3 передачи).

«Енисей» занимает пятое место в Единой лиге ВТБ. «Пари НН» идет 12-м в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Енисей» (Красноярск) — 61:82 (11:28, 12:17, 20:20, 18:17)

24 декабря. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»»

Баскетбол
БК Енисей
БК Нижний Новгород
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