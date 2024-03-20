Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

20 марта, 20:45

«Пари НН» победил «Минск»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Пари НН» дома обыграл «Минск» в матче второго этапа группы Б Единой лиги ВТБ — 74:61.

Самым результативным игроком встречи стали Кендал Смит («Пари НН») и Зак Смит («Минск») — по 21 очку.

«Пари НН» одержал 11-ю победу в 33 матчах и занимает 7-е место в таблице Единой лиги ВТБ.

«Минск» проиграл 33 матч из 33 и замыкает таблицу.

Единая лига ВТБ. Второй этап. Группа Б

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Минск» — 74:61 (16:16, 24:18, 14:15, 20:12)

20 марта. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»»

Баскетбол
БК Минск
БК Нижний Новгород
1
0
Читайте также
Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
Лыжница Суркова заявила, что российские старты сейчас не хуже международных
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Посол Антонов заявил о затягивании расследования по «Северным потокам»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вергун рассказал, кем из своих воспитанников он гордится

«Локомотив-Кубань» победил «Парму»