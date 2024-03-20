«Пари НН» победил «Минск»

«Пари НН» дома обыграл «Минск» в матче второго этапа группы Б Единой лиги ВТБ — 74:61.

Самым результативным игроком встречи стали Кендал Смит («Пари НН») и Зак Смит («Минск») — по 21 очку.

«Пари НН» одержал 11-ю победу в 33 матчах и занимает 7-е место в таблице Единой лиги ВТБ.

«Минск» проиграл 33 матч из 33 и замыкает таблицу.

Единая лига ВТБ. Второй этап. Группа Б

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Минск» — 74:61 (16:16, 24:18, 14:15, 20:12)

20 марта. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»»