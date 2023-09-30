Главный тренер УНИКСа Перасович: «Нам было важно начать сезон с победы»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу команды над «Локомотивом-Кубань» в первом матче сезона-2023/24 регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (91:73).

«Нам было важно начать сезон с победы, особенно после неудачного выступления на предсезонном Суперкубке. Мы вышли с большой энергией, продемонстрировали хорошую игру, особенно в первой половине матча. Рады, что удалось порадовать болельщиков», — приводит пресс-служба клуба слова Перасовича.

УНИКС является действующим чемпионом России. 5 октября казанская команда сыграет против «Пари НН». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.