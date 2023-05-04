Ватутин сообщил, что Швед пока останется в больнице, несмотря на улучшение состояния здоровья

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о состоянии здоровья игрока армейцев Алексея Шведа.

«Я как раз сейчас общался с Алексеем. Он пока остается в больнице, но его состояние здоровья потихоньку улучшается. Мы позитивно смотрим в будущее. Говорят о нахождении в реанимации? Да прекратите. Алексей постоянно общается с семьей, скоро, я думаю, и дети его навестят. Он идет на поправку, может быть, не так быстро, как всем хотелось бы. О конкретных сроках выписки говорить пока рано», — цитирует Ватутина РИА «Новости Спорт».

В ночь на 2 мая неизвестные избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице в Москве. 34-летний российский спортсмен был доставлен в хирургическое отделение одной из клиник с черепно-мозговой травмой.

3 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста.

В среду президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин рассказал корреспонденту «СЭ» об улучшении состояния здоровья Шведа.