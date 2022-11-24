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Единая лига ВТБ

24 ноября, 22:58

Разыгрывающий «Зенита» Эртель установил новый рекорд сезона Единой лиги ВТБ по количеству передач

Мария Гусева
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Французский разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель установил новый рекорд сезона Единой лиги ВТБ по количеству передач.

Игрок сделал 16 передач в матче против Самары (93:65). Прошлый рекорд принадлежал защитнику ЦСКА Алексею Шведу и разыгрывающему УНИКСа Ненаду Димитриевичу (12 передач).

33-летний Эртель подписал контракт с «Зенитом» в сентябре. В Евролиге разыгрывающий выступал за турецкий «Анадолу Эфес», французский АСВЕЛ, а также за испанские клубы «Баскония», «Барселона» и «Реал».

В текущем сезоне у «Зенита» 9 побед и 2 поражения. В следующем матче питерский клуб сыграет с «Нижним Новгородом» 27 ноября.

БК Зенит
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