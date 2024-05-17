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Сегодня, 18:00

Американцу прочили звание первой звезды КХЛ. Гальченюк провалился в СКА и едет в Хабаровск

Гальченюк расторг контракт со СКА и будет играть за «Амур»
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Алекс Гальченюк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Алекс Гальченюк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Почему третий номер драфта-2012 не заиграл в Петербурге и сможет ли проявить себя в «Амуре».

Алекс Гальченюк попал в КХЛ после громкого скандала на родине. Напомним, что он пьяным угодил в аварию, а затем, когда приехали полицейские, начал угрожать им. Его еще не привезли в участок, но «Аризона» уже разорвала контракт, и форвард с белорусскими корнями был обречен на то, чтобы отправиться в нашу лигу.

Алекс Гальченюк. Звезда НХЛ проваливается в КХЛ. Гальченюк угодил в запас СКА после шести игр

Все считали, что СКА, который подписал с ним контракт, повезло, ведь они сумели быстро договориться с третьим номером драфта 2012 года, который пусть и не реализовал себя в полной мере, но при этом имел за плечами приличную карьеру. Алекс очень неплохо смотрелся и в «Монреале» и во время первого прихода в «Аризону». Казалось, что он мог стать своим в «Торонто», но там что-то пошло не так.

Не забывали про него и в России. Три последних сезона его обхаживал «Салават Юлаев», предлагая хоккеисту приличные деньги, много игрового времени и отсутствие того давления, что есть в Северной Америке. Когда пришло время, Алекс выбрал СКА, и никто его не мог за это осуждать. 50 миллионов в первый год, 100 миллионов — во второй. Было очевидно, что потенциально по уровню он сильней многих ребят, выступающих в нашей лиге. Бывший одноклубник Алекса Михаил Мальцев, игравший за «Спартак», не сомневался, что Гальченюк станет звездой номер один в российском хоккее. С этим мнением были многие солидарны.

Все пошло не так с самого начала. В первых восьми встречах сезона Гальченюк не забросил ни одной шайбы. Делали скидку на адаптацию, на то, что петербуржцы неправильно подготовились к сезону, на то, что команда сильно изменилась и ей нужно время для того, чтобы хоккеисты почувствовали друг друга. Если вы помните, в начале чемпионата СКА вообще находился вне зоны плей-офф и над ним уже посмеивались.

К ноябрю Алекс, кажется, нашел свой стиль. Он регулярно набирал очки, его действиями на льду были довольны, а СКА стал поправлять свое турнирное положение. Но в декабре опять — как отрезало. Ни одной шайбы в десяти матчах, очень бледная игра, при этом на первый план выходили другие ребята, которые тащили команду, а Алекс был в тени.

Алекс Гальченюк. Американец с русскими корнями угодил в скандал в США. В НХЛ дорога закрыта — его ждет Россия

После новогодних праздников Гальченюк уже стал игроком ротации. Плюс, насколько мне известно, на него постоянно давили, спрашивали, в чем причина такой плохой игры, а все это не добавляло уверенности в силах. Было заметно, что, появляясь на площадке, Алекс был зажат, чего-то постоянно боялся, и это сказывалось на его статистике.

Армейцы же набирали очки и стремились к Кубку Континента, а Алекс им совсем не помогал. Он не был худшим, но с зарплатой 50, а через год — 100 миллионов он должен был помогать команде намного больше . Кажется, что в петербургском клубе стали понимать, что поторопились с приглашением. Приговором же для Гальченюка стала серия плей-офф против «Автомобилиста». Один матч он вообще пропустил, в другом его посадили в запас, команда проиграла, и было понятно, что будут последствия.

Алекс Гальченюк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Странно другое. Гальченюк расторг контракт с армейцами «по обоюдному согласию». Сделано это прежде всего затем, чтобы СКА не нарушил потолок зарплат перед новыми подписаниями. Причем слухи о том, что Гальченюк покинет Петербург, были известны давно, и как минимум три клуба были готовы принять форварда. И непонятно, что сделали в СКА, чтобы убедить игрока не ехать в московское «Динамо», «Ак Барс» или «Салават Юлаев», то есть к потенциальным конкурентам, а подписать годовое соглашение с «Амуром». Причем на меньшие деньги, что были в СКА. Не стоит ли тут что-то проверить, КХЛ?

И ведь Гальченюк никак не поможет хабаровскому клубу в сезоне. Нет, возможно, он будет стараться, но природу не обманешь. Александр Хохлачев потух за сезон и даже был готов пойти на серьезное понижение в контракте, лишь перебраться в другой регион. Думаю, что и Алекса ждет разочарование. Тем более в Хабаровске требуют, чтобы хоккеисты собирались на сборы раньше, чем положено по регламенту.

Александр Гальченюк-младший
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК СКА
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