Швед рассказал, с какой исторической личностью он бы поужинал

Призер Олимпийских игр-2012 и чемпионата Европы-2011, лучший снайпер Евробаскета-2017 Алексей Швед в интервью «СЭ» рассказал о своем любимом блюде.

— Кто икона стиля?

— Одного выделить не могу. Не слежу за кем-то конкретным.

— Думал, что ты назовешь супругу Настю.

— У Насти очень классный вкус. Она знает, что будет модно, часто опережает тренды.

— Если бы можно было выбрать одно блюдо всю жизнь, то что бы это было?

— Паста. Обожаю макароны.

— Если бы тебе представилась возможность поужинать с известной исторической личностью. Кто бы это был?

— Наверное, кто-нибудь из первооткрывателей. Джордано Бруно, Эйнштейн, Леонардо да Винчи... Было бы интересно услышать их рассказ, как они относились к тому, что их открытия никто не понимал.