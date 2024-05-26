ЦСКА победил УНИКС в первом матче финала Единой лиги ВТБ

ЦСКА на выезде обыграл УНИКС в первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 96:95

Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Мело Тримбл, набравший 28 очков. Тримбл принес своей команде победу, реализовав два штрафных за 3,3 секунды до конца четвертой четверти.

ЦСКА ведет в серии против УНИКСа со счетом 1-0. Второй матч между командами пройдет в Казани 28 мая и начнется в 19.30 (мск).

Единая лига ВТБ

Финал

Первый матч

УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва) — 95:96 (29:26, 20:25, 24:25, 22:20)

У: Димитриевич (22), Воронцевич (18), Рэйнольдс (16)

Ц: Тримбл (28), М'Бай (16), Ливио (12)

26 мая. Казань. «Баскет-Холл».

Счет в серии: 0-1