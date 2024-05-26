Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единая лига ВТБ. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:29

ЦСКА победил УНИКС в первом матче финала Единой лиги ВТБ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Мело Тримбл (справа) против Андрея Воронцевича.
Фото ПБК ЦСКА
Telegram Дзен

ЦСКА на выезде обыграл УНИКС в первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 96:95

Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Мело Тримбл, набравший 28 очков. Тримбл принес своей команде победу, реализовав два штрафных за 3,3 секунды до конца четвертой четверти.

ЦСКА ведет в серии против УНИКСа со счетом 1-0. Второй матч между командами пройдет в Казани 28 мая и начнется в 19.30 (мск).

Единая лига ВТБ

Финал

Первый матч

УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва) — 95:96 (29:26, 20:25, 24:25, 22:20)

У: Димитриевич (22), Воронцевич (18), Рэйнольдс (16)

Ц: Тримбл (28), М'Бай (16), Ливио (12)

26 мая. Казань. «Баскет-Холл».

Счет в серии: 0-1

11
11
Читайте также
«Зенит» — чемпион России, «Краснодар» и «Динамо» остались без золота
Семья Шумахера выиграла суд о фейковом интервью с нейросетью
Вице-премьер Италии призвал Столтенберга подать в отставку после слов об Украине
Проклятье «Динамо» существует. За какие грехи расплачивается клуб?
Мирошник назвал отказ ряда стран от участия в саммите по Украине прагматичным
Политологи оценили последствия визита делегации США на Тайвань
Популярное видео
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
В каком клубе будет играть Радулов / Слепышев перешел в «Динамо»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Усиление «Динамо», обмен «Торпедо» и ЦСКА
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Металлург» подписал трех легионеров: двух старых и одного нового
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

УНИКС — ЦСКА: смотреть трансляцию финала плей-офф Единой лиги ВТБ