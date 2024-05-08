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Сегодня, 17:00

УНИКС — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча плей-офф Единой лиги ВТБ

УНИКС и «Локомотив-Кубань» сыграют 8 мая в плей-офф Единой лиги ВТБ в 19:00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
УНИКС — «Локомотив».
Фото БК УНИКС
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Казанский УНИКС примет краснодарский «Локомотив-Кубань» во втором матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ в среду, 8 мая. Игра пройдет во дворце спорта «Баскет-Холл» в Казани и начнется в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляция матчей серии 1/2 финала плей-офф УНИКС — «Локомотив-Кубань» будет доступна на каналах холдинга «Матч» и на сайте matchtv.ru. Игры также показывают по подписке на официальном сайте Единой лиги ВТБ и на канале «Старт».

УНИКС дома обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 78:75. Казанский клуб повел в серии до четырех побед со счетом 1-0.

Ознакомиться с расписанием матчей серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — УНИКС можно на сайте «СЭ».

Единая лига ВТБ: новости и обзоры матчей, календарь и результаты игр, интервью и статистика в актуальном виде на сайте.

БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
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