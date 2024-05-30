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Сегодня, 09:46

Гончаренко покинул пост главного тренера «Урала»

Сергей Разин
корреспондент
Виктор Гончаренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

«Благодарим Виктора Михайловича за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшем», — говорится в сообщении.

Готовить команду к ответному переходному матчу против «Акрона» будет Евгений Аверьянов. В первом матче екатеринбуржцы уступили со счетом 0:2.

46-летний белорусский специалист возглавил «Урал» в августе 2022 года. В сезоне-2022/23 команда заняла 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

ФК Урал
Виктор Гончаренко
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