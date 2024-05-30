Гончаренко покинул пост главного тренера «Урала»

Сегодня, 09:46
Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.
«Благодарим Виктора Михайловича за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшем», — говорится в сообщении.
Готовить команду к ответному переходному матчу против «Акрона» будет Евгений Аверьянов. В первом матче екатеринбуржцы уступили со счетом 0:2.
46-летний белорусский специалист возглавил «Урал» в августе 2022 года. В сезоне-2022/23 команда заняла 11-е место в турнирной таблице РПЛ.