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Сегодня, 13:14

В ЦСКА сообщили, что состояние здоровья Шведа улучшается

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал состояние баскетболиста команды Алексея Шведа, получившего черепно-мозговую травму.

«Алексей Швед по-прежнему еще находится в больнице, продолжается процесс лечения. Состояние его здоровья постепенно улучшается, но пока ему прописан постельный режим и противопоказаны какие-то активности. В данном случае самый лучший лекарь — это покой и время. Пока все идет нормально, ему разрешено общаться с семьей. Что касается примерных сроков выписки, то все более точно станет известно после праздников, после 9 мая», — приводит слова Ватутина РИА «Новости».

Швед получил черепно-мозговую травму после нападения в Москве на выходе из ресторана. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, задержали троих подозреваемых в возрасте от 17 до 20 лет. В субботу стало известно, что суд арестовал четвертого обвиняемого в нападении на баскетболиста ЦСКА.

Алексей Швед. Подозреваемый в избиении Шведа хотел бежать из России. Явки с повинной не получилось

Источник: РИА Новости
БК ЦСКА
Алексей Швед
Андрей Ватутин
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