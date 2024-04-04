Воронцевич и Беленицкий перешли в УНИКС

Игроки «Пари НН» Андрей Воронцевич и Михаил Беленицкий подписали контракты с УНИКСом, сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее о возможном переходе сообщал «СЭ». 36-летний Воронцевич арендован до конца сезона, 21-летний Беленицкий подписал контракт на один год.

«Очень рад подписанию Воронцевича и Беленицкого. Совсем скоро стартует плей-офф, а у УНИКСа проблемы с составом из-за повреждений. В сложившихся условиях клуб добавил в состав качественных баскетболистов. Уверен, Андрей и Михаил смогут быстро адаптироваться в команде и принесут пользу на решающем отрезке сезона», — приводит слова главного тренера УНИКСа Велимира Перасовича пресс-служба клуба.

Трехкратный чемпион Евролиги Воронцевич выступал за казанцев с 2021 по 2023 год и вместе с командой стал победителем Единой лиги ВТБ в прошлом сезоне.