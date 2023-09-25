Воронцевич рассказал, что не думает о завершении карьеры

Форвард «Пари НН» Андрей Воронцевич ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

«Не знаю, как долго еще буду играть, но мыслей о завершении карьеры нет. Буду играть столько, сколько отведет Бог. Я продолжаю получать удовольствие от баскетбола, радуюсь каждому дню. У меня есть энергия, есть запал, любовь к спорту, я еще не устал от него», — приводит ТАСС слова Воронцевича.

Воронцевич в межсезонье перешел из УНИКСа в «Пари НН». За нижегородскую команду он уже выступал в 2021 году. 36-летний баскетболист является трехкратным чемпионом Евролиги и десятикратным чемпионом Единой лиги ВТБ. В 2008 году он принимал участие в летних Олимпийских играх в составе сборной России.