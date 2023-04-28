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Мэйкон: «Близкие даже испугались, когда узнали, что я еду в Россию»

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Защитник УНИКСа Дэрил Мэйкон рассказал, как отреагировала семья на его переезд в Казань.

«Если честно, то мой переход в УНИКС стал сюрпризом для семьи. Близкие даже испугались, когда узнали, что я еду в Россию. Спрашивали, не шучу ли я. Несколько раз объяснял, что это серьезно.
Я искал клуб, где буду счастлив. Вопрос страны не стоял на первом месте — я играл во многих чемпионатах, поэтому локация не важна. Я смотрю на амбиции клуба, состав, тренеров, всю организацию в целом. Я хочу выходить на паркет и получать удовольствие. Посмотрим, что будет после окончания контракта, но сейчас я счастлив в Казани. Не было ни одного момента, чтобы я пожалел о переезде в Россию», — сказал американец в программе «Вид сверху» на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.

Мэйкон перешел в УНИКС летом 2022 года из греческого «Панатинаикоса». 28-летний американец провел 36 матчей за казанцев в этом сезоне, набирая в среднем за матч 15,9 очков. На счету защитника 12 матчей в НБА за «Даллас» и «Майами»

Источник: YouTube-канал Единой лиги ВТБ.
баскетбол
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