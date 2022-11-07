Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:46

«Зенит» на своей площадке обыграл «Нижний Новгород»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

«Зенит» на своей площадке обыграл «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Питерцы выиграли со счетом 76:66.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Трэй Томпкинс, набравший 18 очков. В составе «Нижнего» 19 очков на свой счет записал Джермейн Лав-Робертс.

«Зенит» одержал шестую победу в сезоне и остается на третьем месте в турнирной таблице. А вот «Нижний Новгород» идет на восьмой строчке, выиграв только 4 матча из 8.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Нижний Новгород» — 76:66 (19:7, 19:13, 18:24, 20:22)

7 ноября. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».

БК Зенит
БК Нижний Новгород
2
Читайте также
Медведева сделала тату, но никому его не показывает. Может ли это ей навредить?
Казахский боксер оказался в коме после нокаута. Диагноз — кровоизлияние в мозг
Путин намерен лично обсудить с россиянами выплаты мобилизованным
Умер композитор и создатель группы «Ласковый май» Кузнецов
Умер участвовавший в операции «Аргун» в Чечне генерал Золотухин
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

УНИКС на выезде победил «Минск» и выиграл восьмой матч подряд

Перасович: «Именно наша плохая игра позволила минчанам затянуть нас в концовку»