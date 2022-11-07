УНИКС на выезде победил «Минск» и выиграл восьмой матч подряд

УНИКС на выезде победил «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Казанцы выиграли со счетом 58:54.

В составе гостей самым результативным стал Ненад Димитриевич (22 очка). У хозяев Владислав Близнюк записал в свой актив 18 очков, Дарол Эрнандес-Зиненко набрал 8 очков и сделал 14 подборов.

УНИКС одержал восьмую победу подряд и наряду с ЦСКА остается единственной командой, которая пока не проигрывала в этом сезоне.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МИНСК (Минск) — УНИКС (Казань) — 54:58 (10:18, 13:13, 9:19, 22:8)

7 ноября. Минск. «Минск-арена».