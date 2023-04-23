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Единая лига ВТБ

Сегодня, 15:55

«Зенит» обыграл УНИКС и сравнял счет в серии

Виталий Косик
Корреспондент
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«Зенит» на своей площадке обыграл УНИКС в четвертом матче полуфинала Единой лиги ВТБ — 104:77. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Сибур Арене».

Самым результативным в составе питерской команды стал Трент Фрейзер, набравший 22 очка. У казанского клуба 16 очков набрал Маркос Найт.

Счет в серии до четырех побед 2-2. Пятый матч между командами пройдет 26 апреля в Казани.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/2 финала

«Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Казань) —104:77 (30:27, 21:19, 28:10, 25:21)

Счет в серии: 2-2.

БК Зенит
БК УНИКС
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