«Зенит» обыграл УНИКС и сравнял счет в серии

«Зенит» на своей площадке обыграл УНИКС в четвертом матче полуфинала Единой лиги ВТБ — 104:77. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Сибур Арене».

Самым результативным в составе питерской команды стал Трент Фрейзер, набравший 22 очка. У казанского клуба 16 очков набрал Маркос Найт.

Счет в серии до четырех побед 2-2. Пятый матч между командами пройдет 26 апреля в Казани.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/2 финала

«Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Казань) —104:77 (30:27, 21:19, 28:10, 25:21)

Счет в серии: 2-2.