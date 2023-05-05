Напавшие на баскетболиста Шведа не признают свою вину. Пока их обвиняют в хулиганстве

Подробности хода дела об избиении игрока ЦСКА и сборной России.

Расследование дела о нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа продолжается. На днях оно передано в столичный Следственный комитет, так как один из фигурантов является несовершеннолетним. Об этом сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

«Прокуратура изъяла уголовное дело о причинении телесных повреждений защитнику баскетбольной команды ЦСКА в центре Москвы из производства следственных органов внутренних дел. Поскольку один из фигурантов несовершеннолетний, а преступление, в котором он подозревается, относится к категории особо тяжких, по решению Пресненского межрайонного прокурора в соответствии с требованиями законодательства о подследственности уголовное дело передано для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного СК», — цитирует Нефедову РИА «Новости».

Сам баскетболист по-прежнему находится в больнице. Его состояние стабилизировалось, он общается с родными. Алексея уже навестили товарищи по команде. Однако о конкретных сроках его выписки и возвращения к тренировкам пока говорить не приходится.

Обвинение в хулиганстве

В настоящее время известно, что трое нападавших на Шведа задержаны. Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Наказание по данной статье может колебаться от штрафа в 500 тысяч до одного миллиона рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет), либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до семи лет.

Изначально обидчикам спортсмена грозило дело по статье о нанесении тяжких телесных повреждений группой лиц по предварительному сговору. Это обвинение куда более серьезное и могло обернуться тюремным заключением на 12 лет. Сейчас же наказание, которое могут назначить нападавшим, намного мягче.

В пятницу, 5 мая, пресс-служба Следственного комитета Москвы сообщила, что следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения. Все трое нападавших вину в инкриминируемом преступлении не признали. Но в деле есть еще один участник — и его ситуация намного хуже.

Сергей Карасев и Алексей Швед. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Четвертый участник

Как сообщил источник в правоохранительных органах, в данном уголовном деле замешан четвертый подозреваемый. В настоящее время его личность уже установлена. «Предположительно, именно он нанес удар спортсмену. Принимаются меры к его розыску», — приводит РИА «Новости Спорт» слова источника.

Именно этому фигуранту конфликта грозит статья об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 3 статьи 111 УК РФ). Наказание в данном случае может быть в виде лишения свободы на срок до 12 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

О том, что в избиении участвовали именно четыре человека, свидетельствует ролик, опубликованный Telegram-каналом SHOT. В нем напавшие на защитника ЦСКА после драки обсуждают произошедшее и рассказывают, как вчетвером «уронили» десятерых. Очевидец отмечает, что неправильно было добивать лежачего баскетболиста.

Состояние спортсмена

Что касается самого Алексея Шведа, то он по-прежнему находится в частной клинике. По словам агента баскетболиста Обрада Фимича, игрок чувствует себя лучше, но сроки его восстановления пока неизвестны. «Алексей чувствует себя хорошо, так же, как и вчера. Лежит в кровати и отдыхает. Посмотрим, что скажут врачи. Не знаю, какие темпы улучшения и восстановления», — приводит слова Фимича ТАСС.

Самое главное, что никаких операций спортсмену не потребуется. Об этом сообщил президент ЦСКА Андрей Ватутин. «Алексею лучше, он пока еще в больнице. После таких травм, понятно, прописан постельный больничный режим. Никаких операций делать не надо. Те травмы, которые есть, — их время лечить будет. Понятно, что ни о какой активности говорить сейчас не приходится. Тем более о спорте. Общаюсь с ним ежедневно», — приводит ТАСС слова Ватутина.