Паскуаль остается в «Зените». Испанский тренер намерен вернуть чемпионство в Санкт-Петербург

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По информации «СЭ», главный тренер «Зенита» Чави Паскуаль отработает свой трехлетний контракт с клубом до конца. Это можно назвать важным событием для болельщиков сине-бело-голубых, учитывая, сколько слухов ходило вокруг испанского тренера в это межсезонье. В силу обстоятельств Чави не получил предложения, которое устраивало бы его на 100%, поэтому максимально мотивирован вернуть чемпионство сине-бело-голубым. У «Зенита» практически сформирован состав на новый сезон Единой лиги ВТБ, но несколько легионерских позиций все же требуют усиления.
Сериал инсайдов вокруг Паскуаля возобновился в марте этого года и продлился несколько месяцев. Различные медиа (в том числе авторитетное Mundo Deportivo) и инсайдеры практически каждый день наперебой сватали Чави в «Барселону», «Реал», «Анадолу Эфес» и даже «Монако», которое при Саше Обрадовиче впервые вышло в «Финал четырех» Евролиги и уверенно выиграла чемпионат Франции.
И если вариант с монегасками выглядел фантастическим, то «Анадолу» действительно был в поиске сменщика Эргина Атамана, который еще зимой заявил, что продолжит тренерскую карьеру в Греции. Двукратные чемпионы Евролиги вполне могли выплатить неустойку за Паскуаля «Зениту» (в СМИ речь шла о сумме в 200 тысяч евро), но по информации «СЭ», до детальных переговоров дело так и не дошло. Да и переезд в Турцию — явно не предел мечтаний испанца. В итоге стамбульцы остановились на тренере «Тюрк Телекома» Эрдеме Джане. При нем команда из Анкары заняла первое место в регулярном чемпионате турецкой лиги, дошла до полуфинала плей-офф, а также вышла в финал Еврокубка. Ранее Джан был ассистентом Желько Обрадовича и Игора Кокошкова в «Фенербахче», поработал в тренерском штабе «Юты». Так что Джан вполне заслужил возможность попробовать себя в европейском топ-клубе.
Если говорить про испанские гранды, то вариант с «Реалом», видимо, отпал еще в мае, когда Чус Матео привел «сливочных» к чемпионству в Евролиге. Хотя есть сомнения, что «Реал» вообще рассматривал кандидатуру каталонца Паскуаля, который сделал себе имя в родной «Барселоне». Агент тренера Вадим Михайловский подчеркивал, что никаких контактов с представителями «Королевского клуба» у него не было.
Другое дело «Барселона», которая давно горит желанием вернуть Чави. Напомним, что Паскуаль восемь лет возглавлял сине-гранатовых, собрав множество трофеев: четыре победы в чемпионате Испании (2009, 2011, 2012, 2014), три Кубка Испании (2010, 2011, 2013), четыре Суперкубка Испании (2009-2011, 2015), и самое главное — привел каталонский клуб к пока последней победе в Евролиге-2009/10. В том же году он был признан лучшим тренером турнира.
С того успеха прошло уже 13 лет. За это время «Барса» потратила на зарплаты игрокам 337 миллионов евро, но так ничего и не выиграла в Европе. Тем временем с 2006 года клуб убыточен — например, в 2021 году убытки достигли 34,6 миллиона евро в сезон. По окончании сезона-2022/23 футбольный клуб просит баскетбольный ужаться. Поэтому «Барса» прощается со своей главной звездой Николой Миротичем, а Шарунас Ясикявичюс, судя по всему, остается на посту главного тренера. Литовец согласился на серьезное понижение зарплаты, да и «грохнул» «Реал» в финале чемпионата Испании (3:0). А победа в ACB в Испании котируется, возможно, выше Евролиги. Так что сейчас клубу точно не до дополнительных расходов, которые всегда необходимы при смене главного тренера.
Поэтому тот факт, что Паскуаль отработает свой трехлетний контракт с «Зенитом», — вполне логичное решение. Здесь Чави имеет солидную зарплату, к его решениям максимально прислушиваются и всегда готовы помочь. Например, в сезоне-2022/23 боссы сине-бело-голубых в середине сезона сменили половину легионеров, чтобы у тренера был реальный шанс защитить титул. И несмотря на все проблемы, Паскуаль был близок к успеху.
Все решило одно владение в Казани. Напомним, что в решающем седьмом матче полуфинальной серии с УНИКСом «Зенит» выигрывал «+1» и владел мячом за 5 секунд до конца. Но капитан команды Андрей Зубков допустил глупую потерю, а УНИКС воспользовался своим шансом и вышел в финал. Велимир Перасович впервые обыграл Паскуаля в серии (4:1), а в финале смог дожать «Локомотив-Кубань».
В новом сезоне мы вновь увидим соперничество Перасовича (продлил контракт по схеме «1+1») и Паскуаля (наверняка, у Чави есть большая мотивация взять реванш). Отметим, что ЦСКА также не стал увольнять Эмила Райковича, а «Локо» — Александра Секулича. Так что все российские топ-клубы остались при своих наставниках.
И Паскуаль, похоже, в лучшем положении. ЦСКА вступает в новую перестройку, лишившись двух лидеров (Николы Милутинова и Алексея Шведа). УНИКС пока не договорился о новом контракте с MVP плей-офф Ненадом Димитриевичем. Македонец вполне может пополнить один из клубов Евролиги. Под вопросом будущее в команде и другого лидера — американца Дэрила Мэйкона, у которого есть опция выхода из контракта. Да и российский костяк заметно поредел.
У «Зенита» же на контракте уже 12 игроков (включая двух новичков Георгия Жбанова и Тимофея Герасимова). Плюс Томас Эртель, который с высокой долей вероятности не станет пользоваться опцией выхода из своего соглашения. Поэтому летом Паскуалю надо найти качественные замены Трею Томпкинсу и Адриану Морману в переднюю линию. Также у него будет возможность подписать еще одного легионера, если клуб не станет предлагать новый контракт Калебу Хоумсли.