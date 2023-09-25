«Хочу перейти в большой клуб не 12-м игроком, а в роли лидера». Интервью открытия Суперкубка-2023

Форвард «Пари НН» Михаил Беленицкий — о решении остаться в Нижнем, Суперкубке и Шредере.

«Пари НН» стал главным открытием Суперкубка-2023 Единой лиги ВТБ. В четвертьфинале подопечные Зорана Лукича обыграли действующих чемпионов из Казани (86:82), а в матче за третье место дали настоящий бой «Фенербахче» (80:82) — участнику плей-офф последнего розыгрыша Евролиги. Одним из лучших в составе нижегородцев был форвард сборной России Михаил Беленицкий, который в небольшом интервью «СЭ» подвел итоги выступления своего клуба в Москве.

Без Понкрашова не было бы нашей победы в Кубке России

— Провести три игры за три дня — очень тяжело физически? Особенно учитывая, что вам противостояли такие сильные команды, как УНИКС, «Зенит» и «Фенербахче»?

— Для нас это было непривычно. Настраиваемся скорее на чемпионат, где никогда не бывает три игры подряд. Чувствовалась усталость. Это можно было заметить, но старались вытаскивать матчи на морально-волевых, на командной игре.

— Лучший матч «Пари НН» на этом турнире?

— Думаю, с «Фенербахче». Давно не играли с европейскими командами, а тут еще и соперник такого высокого уровня. Не так давно турецкая команда выигрывала Евролигу, имеет очень качественный состав. Хотелось с ними посоперничать. И первые минуты, когда я вышел на паркет, у меня не получились как раз от волнения. Что играем с таким сильным клубом. Затем взял себя в руки.

Михаил Беленицкий (справа). Фото БК «Пари НН»

— Против кого играли?

— Дайшон Пьер. Было тяжело, особенно когда в нападении он пытался зайти в пост. Все-таки канадец помощнее, побольше, поатлетичнее.

— В этом сезоне вы больше будете играть на втором номере?

— Два-три. Думаю, что больше все-таки на тройке.

— Летом вы продлили контракт с нижегородцами. Могли вернуться в МБА?

— Было несколько предложений. От того же МБА, от УНИКСа. У меня состоялся разговор с моим агентом Бурганом Назировым и тренером Зораном Лукичем. Вместе решили, что лучше провести еще несколько сезонов в «Нижнем Новгороде», набраться уверенности и игрового опыта. Чтобы переходить в большой клуб не 12-м игроком, а в роли лидера.

— В прошлом году вашим соседом на выездах был Антон Понкрашов. Получили много полезных советов от победителя Евробаскета-2007 и призера Игр-2012?

— Конечно. Мы постоянно жили вместе, он мне много подсказывал, в том числе со скамейки. Я думаю, что без него не было бы нашей победы в Кубке России. Антон помогал всем молодым игрокам еще больше поверить в себя, много подсказывал. В этом успехе его большая заслуга.

— В этом сезоне в роли дядьки-наставника выступает Андрей Воронцевич?

— Да, он всем здорово подсказывает. И молодым, и опытным игрокам. Это дает свои плоды. Классно, когда в команде есть такой человек.

Фото Global Look Press

В Лиге ВТБ и Кубке России постараемся бороться за медали

— Состав «НН» сильнее, чем в прошлом сезоне?

— Я бы сказал поразнообразнее. Подписали несколько опытных, несколько молодых игроков.

— По ощущениям у вашей команды один из самых сильных составом в Лиге ВТБ с точки зрения россиян. Будете бороться за медали?

— Думаю, да. И в Кубке России, и в Лиге ВТБ постараемся выйти в плей-офф и там бороться за медали, за самые высокие места.

— Как вам опыт игры за национальную сборную с Ираном в Перми?

— Похожая история, как и с Суперкубком. У нас давно не было международных матчей. Тем более играли с азиатской сборной. Почти не знаешь соперников, на что они способны. В такой неопределенности было интересно, мне понравилось. Не знаю, как другим.

— Какие эмоции остались от просмотра ЧМ-2023? Кто впечатлил?

— С самого начал болел за Германию. Мне нравится их позиционный баскетбол, а также лидер немцев Деннис Шредер. Быстрый, очень нестандартный разыгрывающий. Прекрасно видит площадку, не боится брать на себя в атаке.